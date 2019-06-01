Поехали: в Киеве стартовал велодень

В Столице начался всеукраинский велодень.

Несколько сотен киевлян и гостей города собрались на Софиевской площади, сообщает Укринформ.

Люди одеты в разные костюмы от спортивных до карнавальных.

Фото: Даниил Шамкин Укринформ

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Колонна поедет следующему маршруту: Софийская площадь - ул. Владимирская - ул. Большая Житомирская - Михайловская площадь - Софийская площадь - ул. Михайловская - Майдан Незалежности - ул. Крещатик - Владимирской спуск - Почтовая площадь - ул. Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - ул. Набережно-Рыбальская - Северный мост - ул. Трухановская - Парк "Муромец".

Ради проведения велофестиваля в Киеве перекрыли ряд центральных улиц.

Праздновать продолжат в парке, там для велосипедистов устроили фудкорт, отозоны и другие сюрпризы.

Организаторами мероприятия являются КГГА, Департамент молодежи и спорта КГГА и ОО "Велодень".

1 июня в Киеве состоится Всеукраинский велодень. На время мероприятий ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба КГГА. Празднование начнется в 10.00 на Софийской площади. Организаторы ожидают 10 тыс. участников.