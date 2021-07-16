Подземный переход Киева изменился до неузнаваемости: фото обновлений

Фото: Grigoriy Leo

В Киеве подземный переход на Караваевых дачах отремонтировали.

Фото обновленного перехода появился в Facebook "Соломенский голос".

"Имеет красивый вид. Посмотрим, сколько он (переход на Уманской. - Gazeta.ua) продержится в таком состоянии", - написал автор сообщению Григорий Лео.

Киевлянин добавил, что стоило бы вокруг сделать благоустройство - песок убрать, высадить деревья в лунки. По его словам, не хватает безопасности на территории.

"Может, камеры туда установить или кнопку вызова полиции. На урны пакеты нужны", - добавил Лео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Страшная опора Южного моста напугала киевлян

В сентябре 2020-го переходы столицы, ведущие с просп. Науки к Центральному автовокзалу и Демеевскому рынке, открыли после капитального ремонта. Ремонтные работы стартовали в мае прошлого года. Украинские муралисты превратили переходы на удивительные арт-объекты.