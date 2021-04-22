Подземные лабиринты на Крещатике показали в сети: захватывающие фото

В Киеве под подземными лабиринтами Крещатика протекают три реки: Крещатик, Клов, Кловица и даже есть небольшой водопад.

Об этом сообщила пресс-служба Управления туризма и продвижения КГГА.

Фото: Кирилл Степанец

"Центральная улица Киева – это долина реки Крещатик. Это видно даже по рельефу: все улицы, ведущие к ней, имеют очень резкий наклон. Когда-то давно на этом месте была река, по размерам, как Десна", – говорится в сообщении.

Отмечается, что со временем река обмелела. Поэтому длительный период Крещатик не застраивался.

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"Если Печерск, Подол и старый Киев начали застраивать еще в княжеские времена, то застройка Крещатика началась только в начале XIX века", – добавили в сообщении.

В Киеве река Лыбидь критически загрязнена свалкой отходов. Ее захламили, в частности, бытовыми отходами, пластиком и шприцами.