Подросток принудил к оральному сексу 10-летнего ребенка

В Киеве 13-летний подросток принудил к оральному сексу 10-летнего мальчика.
Изнасилование произошло в подъезде многоэтажки на ул. Михаила Драгоманова, пишет Obozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.
Отмечается, что правоохранители зарегистрировали данные в ЕРДР по признакам уголовного преступления.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 13-летний школьник изнасиловал 7-летнего племянника
К подростку, который принудил мальчика к оральному сексу, применят меры воспитательного характера.
"Дети до 14 лет не могут быть привлечены к уголовной ответственности, но к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного характера", - рассказал собеседник.
Жительница Каменского Днепропетровской области обратилась в полицию и сообщила, что ее 13-летнего сына изнасиловал 36-летний мужчина. Инцидент произошел на даче у подозреваемого. При первой же возможности мальчик обратился к прохожему за помощью с просьбой отвезти его в полицию.
Комментарии