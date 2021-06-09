Подросток принудил к оральному сексу 10-летнего ребенка

К 13-летнему насильнику применят меры воспитательного характера. Фото: pixabay.com

В Киеве 13-летний подросток принудил к оральному сексу 10-летнего мальчика.

Изнасилование произошло в подъезде многоэтажки на ул. Михаила Драгоманова, пишет Obozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.

Отмечается, что правоохранители зарегистрировали данные в ЕРДР по признакам уголовного преступления.

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К подростку, который принудил мальчика к оральному сексу, применят меры воспитательного характера.

"Дети до 14 лет не могут быть привлечены к уголовной ответственности, но к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного характера", - рассказал собеседник.

Жительница Каменского Днепропетровской области обратилась в полицию и сообщила, что ее 13-летнего сына изнасиловал 36-летний мужчина. Инцидент произошел на даче у подозреваемого. При первой же возможности мальчик обратился к прохожему за помощью с просьбой отвезти его в полицию.