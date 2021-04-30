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пятница, 30 апреля 2021 11:33

Подростка, который не вернулся домой, нашли мертвым

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Подростка, который не вернулся домой, нашли мертвым
Подросток, которого искали пять дней, погиб. Фото: Розыск детей ГУНП в Киевской области

В Белой Церкви Киевской области нашли мертвым 17-летнего Андрея Коломийца, который 26 апреля около 13:00 ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщила Служба розыска детей Киевской области.

"Розыск несовершеннолетнего прекращен. К сожалению, подросток погиб", - говорится в сообщении.

Что стало причиной трагедии, не сообщается.

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Предварительно, парень покончил с собой, пишет Оbozrevatel, ссылаясь на анонимный источник.

"Его тело нашли на территории заброшенного предприятия в Белой Церкви. Причины и обстоятельства смерти установят правоохранители", - рассказал собеседник.

В Киеве разыскивается Лысак Николай Иванович, 1986 года рождения. Мужчина исчез летом 2016-го. Но его недавно видели в районе станций метро Харьковская и Дарница.

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