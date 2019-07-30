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вторник, 30 июля 2019 10:52

"Под одинаковыми углами становятся": фото столичных "героев парковки" опубликовали в сети
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Фото: Владислав Антонов/Fb

В Киеве заметили очередных нарушителей, которые припарковали авто на местах для людей с инвалидностью.

Об этом администратор ресурса dtp.kiev.ua Владислав Антонов написал в Facebook.

"Героев парковки" увидели около столичного строительного гипермаркета "Эпицентр". Двое водителей оставили элитные машины Jaguar и BMW на местах, которые для них не предназначены.

"Как на подбор... даже углы одинаковые...", - прокомментировал ситуацию Антонов и разместил фото нарушителей.

В Киеве 16 инспекторов штрафуют водителей, которые неправильно припарковали свои автомобили. Штраф для владельцев машин, которые препятствуют движению из-за неправильной парковки, составляет 510 грн. Если водитель оплатит его в течение 10 банковских дней, то получает скидку - 50%. В случае неуплаты штрафа в течение 30 дней привлекают исполнительную службу.

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