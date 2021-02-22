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понедельник, 22 февраля 2021 19:15

Под крики "давай" старшеклассники наказывали школьника на глазах в учителя

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Под крики &quot;давай&quot; старшеклассники наказывали школьника на глазах в учителя
Видео инцидента попало в соцсети приобрело резонанс. Фото: скриншот с видео

В школе №12 Ирпеня Киевской области разгорелся скандал из-за видео. На нем двое старшеклассников за руки и ноги расшатали пятиклассника, случайно уронили и ученик ударился головой.

Все происходило в присутствии учителя, пишет ТСН.

Пользователи в комментариях под скандальным видео отметили, что виноват преподаватель. Якобы именно он подговорил старшеклассников привезти мальчика в спортзал, где все и происходило. Это было наказанием за выключенный им свет в зале.

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На кадрах видно, как в момент расшатывание у одного из подростков ребенок выскользнул из рук и упал на спину, ударившись головой об пол. Тогда к нему подошел учитель и начал успокаивать.

Ребенок сильных повреждений не получила и вернулась к учебе. Учитель свою вину отрицает. В школе уже начали служебное расследование.

В селе Потелич Жовковского района Львовской области учительница украинского языка и литературы несколько раз ударила рукой по голове ученика перед другими детьми. Инцидент произошел в 6-А классе 3 декабря. Педагог еще занимала должность заместителя директора по воспитательной работе.

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