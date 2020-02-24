Под Киевом возникли огромные пробки: въезд в город заблокирован

Митингующие заблокировали въезд в Киев. Фото: censor.net.ua

Митингующие заблокировали въезд в столицу по трассе М 05 (Киев - Одесса) возле поселка Чабаны. В результате на автодороге образовалась пробка до 7 км.

"Это санкционированный митинг. Граждане требуют вернуть поселку Чабаны их стадион. Больше информации пока не известно. Патрульные сейчас тоже на месте происшествия, занимаются регулированием дорожного движения", - сообщают в дежурной части патрульной полиции Киевщины.

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Активисты с плакатами полностью перекрыли дорогу, чем создали множество проблем для авто. Некоторые водители пытаются объехать протестующих, образуя новые пробки на других путях.

Представители компаний, которые осуществляют международные грузоперевозки, заблокировали дороги на въезде в Киев и центр столицы при помощи грузовых фур. Среди требований протестующих — отмена повторного взвешивания грузовиков. Пилотный проект WiM — систему взвешивания грузовиков в движении (автоматического габаритно-весового контроля) — инициировало Мининфраструктуры осенью 2019 года.