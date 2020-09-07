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понедельник, 07 сентября 2020 10:48

Под Киевом разыскивают несовершеннолетнюю с татуировкой цветка на руке
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В городе Сквира Киевской области исчезла 17-летняя Виктория Дубина, которую в последний раз там видели 27 августа около 14:00. Вероятно, девушка поехала в город Белая Церковь. На связь с родными не выходит.

Об этом сообщила Служба розыска детей Киевской области.

Фото: ГУНП в Киевской области

Исчезнувшей Виктории на вид 17-18 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы прямые до плеч, окрашенные в каштановый цвет, лицо овальное, глаза карие. Особая примета - имеет татуировку на внутренней части предплечья правой руки в виде цветка с узорами.

Одета в красную куртку, серую спортивную кофту, темно-синие джинсы, серые кроссовки.

При наличии любой информации о возможном местонахождении девушки необходимо звонить по телефону спецлинии полиции 102.

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В городе Вишневое Киевской области исчезла 16-летняя Алина Галат и ее 1,5-месячный сын Артем. 17 августа, около 18:00, она вышла с ребенком на прогулку и не вернулась. На связь с родными не выходит.

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