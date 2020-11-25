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среда, 25 ноября 2020 09:52

Под Киевом продолжают фиксировать случаи бешенства. Пострадал ребенок

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Под Киевом продолжают фиксировать случаи бешенства. Пострадал ребенок
В Ирпене второй за 2 недели случай бешенства. Фото: pixabay.com

В городе Ирпине Киевской области снова зафиксировали случай бешенства у животного. Всем жителям рекомендуют провести срочную вакцинацию кошек, собак и других животных.

Об это в Facebook рассказала руководительница городской службы защиты и лечения животных Евгения Мельник.

"Кто желает, проводим бесплатную ревакцинацию вакциной Рабистар", - говорится в посте.

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Заявки на вакцинацию можно оставлять в сети Viber или sms-сообщениях по телефону 0(97) 302 91 51, указав адрес, телефон и количество животных.

Животное, больное бешенством, подобрала с улицы семья. Дома кот укусил ребенка. Сейчас она проходит соответствующее лечение, пишет itvua.tv.

За последние 2 недели это уже 2 случай опасного заболевания в городе. Сначала болезнь диагностировали у домашнего кота, который успел покусать свою хозяйку.

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