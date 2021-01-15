Под Киевом поймали преступника в розыске благодаря неисправной фаре

Пассажир микроавтобуса, что остановили патрульные из-за технической неисправности, оказался в розыске.

Транспорт остановили около 22:00 в среду, 13 января, сообщила патрульная полиция Киевской области.

Автор: Патрульная полиция Киевской области Микроавтобус остановили из-за неисправности фары

"На автодороге Киев-Чоп патрульные остановили микроавтобус Mercedes, во время движения которого не работала фара ближнего света", - говорится в сообщении.

58-летний водитель не предоставил свидетельство о регистрации транспорта. Объяснил, что он не является его владельцем. Им оказался 69-летний пассажир. Документов не имел и он.

"По словам мужчины, он забыл свидетельство о регистрации авто дома. Проработав анкетные данные пассажира, полицейские узнали, что мужчина находится в активном розыске за незаконное завладение транспортом", - добавили в сообщении.

Автор: Патрульная полиция Киевской области Пассажир транспорта находился в розыске

Также номерной знак не принадлежал этой машине. Микроавтобус с таким VIN-кодом находился в розыске в Николаевской области.

Все обстоятельства дела выясняет следствие.

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