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пятница, 15 января 2021 15:00

Под Киевом поймали преступника в розыске благодаря неисправной фаре

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Пассажир микроавтобуса, что остановили патрульные из-за технической неисправности, оказался в розыске.

Транспорт остановили около 22:00 в среду, 13 января, сообщила патрульная полиция Киевской области.

Автор: Патрульная полиция Киевской области
  Микроавтобус остановили из-за неисправности фары
Микроавтобус остановили из-за неисправности фары

"На автодороге Киев-Чоп патрульные остановили микроавтобус Mercedes, во время движения которого не работала фара ближнего света", - говорится в сообщении.

58-летний водитель не предоставил свидетельство о регистрации транспорта. Объяснил, что он не является его владельцем. Им оказался 69-летний пассажир. Документов не имел и он.

"По словам мужчины, он забыл свидетельство о регистрации авто дома. Проработав анкетные данные пассажира, полицейские узнали, что мужчина находится в активном розыске за незаконное завладение транспортом", - добавили в сообщении.

Автор: Патрульная полиция Киевской области
  Пассажир транспорта находился в розыске
Пассажир транспорта находился в розыске

Также номерной знак не принадлежал этой машине. Микроавтобус с таким VIN-кодом находился в розыске в Николаевской области.

Все обстоятельства дела выясняет следствие.

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