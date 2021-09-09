Под Киевом планируют разместить тысячи беженцев из Афганистана

3 тыс. беженцев из Афганистана могут разместить в Киевской области. Речь идет о Бучанской колонии №85 и Ирпенском исправительном центре №132 в поселке Коцюбинское.

Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил в письме к премьер-министру Денису Шмыгалю, пишут "Украинские Новости".

Размещение беженцев в этих помещениях возможно после их перепрофилирования под пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства или пункты временного размещения беженцев. И после капитального ремонта.

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Учреждения рассчитаны на размещение около 1,5 тыс. человек в расчете 4 кв. м на одного беженца. Их выбрали из-за возможности быстрого переоснащения с минимальными затратами. Также важным было наличие на территории зданий, приспособленных для медицинского обслуживания, социальной реабилитации, с сетями водо-, тепло- и электроснабжения, сетями телекоммуникаций.

Также важное значение имеет размещение беженцев ближе к посольствам и консульским учреждениям Республики Афганистан.

Автор: ukranews.com Копия письма Денису Шмыгалю от Дениса Монастырского относительно поселения беженцев в Киевской области

159 граждан Украины обратились с просьбой эвакуации с территории Афганистана. Они не относятся к группам риска. То есть это не журналисты, не работники международных организаций или общественные активисты, бывшие должностные лица или члены их семей. Украина пытается организовать очередные эвакуационные рейсы.