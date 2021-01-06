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среда, 06 января 2021 13:18

Под Киевом мужчина сгорел заживо

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В ночь на 6 января в городе Бровары на ул. Киевская загорелся строительный "вагончик". В результате пожара погиб мужчина 1981 года рождения.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киевской области.

Автор: ГСЧС
  На месте происшествия работали 20 пожарных и 4 единицы техники
На месте происшествия работали 20 пожарных и 4 единицы техники

"Пожар полностью ликвидировали в 01:35. Уничтожено и повреждено внутреннюю отделку строительного мобильного сооружения, вещи домашнего обихода", - говорится в сообщении.

Причиной возгорания может быть неисправна проводка, пишет Obozrevatel ссылаясь на анонимный источник.

"Погибший жил в помещении и работал разнорабочим. Окончательную причину смерти установит судмедэкспертиза", - рассказал собеседник.

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В Киеве, на ул. Маяковского, 1-В, произошел пожар. Загорелось в квартире на 12-м этаже 24-этажки. Во время разведки спасатели нашли зарезанного мужчину.

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