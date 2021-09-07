Под Киевом беременную женщину спасали вертолетом: момент сняли

Полицейские на вертолете доставили беременную жительницу Киевской области в столицу. Фото: obozrevatel.com

С Киевской области в столицу вертолетом МВД доставили пациентку, которая требовала срочной медпомощи.

Воздушное судно приземлилось на стадионе "Старт" в Шевченковском районе столицы, сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

"На стадионе их ждали наши патрульные. Они подготовили место для посадки и ограничили доступ посторонних лиц. За считанные минуты женщину передали медикам, которые доставили ее в медицинское учреждение неподалеку", - говорится в сообщении.

Женщину госпитализировали с Фастовской районной больницы в Киевскую областную. Транспортировка беременной пациентки на машине "скорой" несла угрозу ее жизни, поэтому привлекли авиацию, пишут в сети.

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14 июля на стадионе "Старт" приземлился вертолет с тяжелораненым 9-летним Даниилом, которому пьяный знакомый отца выстрелил в спину. Санавиация прилетела из Житомирской области, где произошла трагедия. Несмотря на тяжелое состояние ребенка, медики разрешили перелет. По их словам, ребенок перенес полет стабильно, без ухудшения.