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среда, 16 декабря 2020 16:45

Под Аркой дружбы народов сводят гигантский сноупарк для зимнего спорта
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Под Аркой дружбы народов в Киеве 18 и 19 декабря состоятся 2 международные соревнования Дабл Трипл Snow Fest.

Уже возвели половину одного из крупнейших городских сноупарков Европы. В этом году событие соберет 80 сноубордистов и лыжников из 15 стран, сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: КГГА

"Финальная конструкция будет выглядеть, как заснеженный город с настоящими фонарями, автомобилем, билбордами и даже жилым домом с квартирой и балконом. Очертания многоэтажки, из окон которой райдеры будут попадать на спуск, уже видно на горке", - говорится в сообщении.

Снежный спорт будет закрыт для зрителей. Они смогут наблюдать за турниром онлайн. Соревнования будет транслироваться во всем мире.

Участие, кроме украинцев, уже подтвердили райдеры из США, Канады, Нидерландов, Франции, Швейцарии, Австрии, Испании, Грузии, Польши и Словакии. Будут спортсмены из Беларуси, Латвии и даже Марокко.

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Каждый спортсмен, по словам организаторов, предварительно проходить проверку на Covid в своих странах и медицинский осмотр перед участием в соревнованиях.

Событие организовано командами do not Take Fake и Radioday при поддержке Общественного бюджета Киева. В прошлом году Дабл Трипл Snow Fest собрал более 70 райдеров из 8 стран и стал заметным сноубордным и лыжным соревнованием года из более 35 тыс. посетителями за 1 уик-энд.

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