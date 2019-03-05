Почему школы и детские сады Киева переполнены

В столице количество школьников растет в 20 раз быстрее, чем количество мест в школах. ФОТО: inlviv.in.ua

В столице количество школьников растет в 20 раз быстрее, чем количество мест в школах.

"Ежегодно число учащихся школ растет в среднем на 10 тысяч человек. Из них примерно 5 тысяч - ученики начальной школы. При этом количество учебных мест в школах увеличивается в среднем на 0,5 тысяч", - пишет "Экономическая правда", ссылаясь на Госстат.

В 2011-2016 годах количество школьников увеличивалось в 13 раз быстрее, чем количество учебных мест: 62 тысяч школьников против 4,7 созданных учебных мест. Таким образом в столице уже тогда не хватало 57,3 тысяч мест. Это около 57 школ.

Что касается детских садов, то для снижения наполняемости групп в них хотя бы до 100% нужно создать 20,6 тысяч мест. Это примерно 70 детсадов на 300 мест каждый.

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Ранее Киевсовет принял решение, что в детсады в первую очередь будут брать детей-киевлян. Ребенка без регистрации примут при наличии свободного места и за деньги. В Минобразования призвали отменить плату для "не киевлян" в детсадах. В министерстве отметили, что это противоречит Конституции и ограничивает конституционные права детей на доступное и бесплатное получение дошкольного образования. Однако, ребенка без регистрации в Киеве можно отдать в столичный коммунальный детсад бесплатно, если родители имеют "Карточку киевлянина".