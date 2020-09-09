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среда, 09 сентября 2020 15:13

По соображениям безопасности: в Киеве могут запретить ярмарки

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По соображениям безопасности: в Киеве могут запретить ярмарки
Фото: kyivcity.gov.ua

Жители столицы предлагают запретить уличные ярмарки, сделав их более безопасными. Киевляне советуют использовать для этого крытые локации, где торговля не будет нести угрозы здоровью пешеходов.

Об этом говорится в петиции на сайте Киевсовета.

"Это довольно часто создает очень опасные ситуации на дороге, когда в одном потоке движутся как люди, так и машины", - обозначили в петиции.

В петиции также отметили, что ярмарки мешают въезду и выезду местных жителей во дворы своих домов.

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Киевляне предлагают создать в Киевском городском совете департамент по вопросам счастья, который будет следить за уровнем жизни жителей столицы.

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