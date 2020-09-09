По соображениям безопасности: в Киеве могут запретить ярмарки

Фото: kyivcity.gov.ua

Жители столицы предлагают запретить уличные ярмарки, сделав их более безопасными. Киевляне советуют использовать для этого крытые локации, где торговля не будет нести угрозы здоровью пешеходов.

Об этом говорится в петиции на сайте Киевсовета.

"Это довольно часто создает очень опасные ситуации на дороге, когда в одном потоке движутся как люди, так и машины", - обозначили в петиции.

В петиции также отметили, что ярмарки мешают въезду и выезду местных жителей во дворы своих домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевляне требуют запретить мотоциклам ездить по ночному Крещатику

Киевляне предлагают создать в Киевском городском совете департамент по вопросам счастья, который будет следить за уровнем жизни жителей столицы.