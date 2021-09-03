По Киеву разгуливал рогатый красавец

Возле станции метро прогуливался олень. Фото: скриншот с видео

В пятницу, 3 сентября, в столице заметили лося.

Разгуливало животное возле станции метро, пишет "Київ.media".

"Район станции метро Житомирская настолько очистился", - говорится в описании видео.

Снял рогатого на видео случайный прохожий. На кадрах видно, что животное спокойно прогуливается и не обращает внимание на людей.

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В Киеве на ул. Саперно-Слободской сбили лося, жившего в столичных лесопосадках. Животное неоднократно видели возле метро, очевидцы снимали особого гостя столичных магистралей на видео. Однако поймать его не удавалось.