"По хохлам, е**ным, за Путина": фанат ДНР стрелял по людям из окна

В Киеве сторонник ДНР открыл огонь по прохожим из окна. Фото: Киев Оперативный

В Оболонском районе Киева пьяный мужчина открыл огонь по прохожим из окна.

23-летний стрелок является уроженцем Донецка. Видео инцидента опубликовал Киев Оперативный.

"Ща буду стрелять по хохлам е**ным. Где мой ган, б**ть? Хохлы, пи****асы, ходят, с**а возле этого "Дрим Тауна" е***его", - прокомментировал мужчина, перед тем, как выстрелить из пистолета в окно.

По данным СМИ, к нему уже наведались сотрудники уголовного розыска и патрульная полиция.

Правоохранителям он объяснил, что якобы стрелял в шутку, чтобы было смешно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жених устроил стрельбу во время свадьбы

Мужчину зовут Донченко Дмитрий Юрьевич, 1998 года рождения, он - уроженец оккупированного Донецка.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

В США полиция нашла и арестовала подозреваемого в убийстве 30-летнего Эрика Грейвса Лоррейн Грейвс после того, как она написала комментарий под объявлением о собственном розыске. 14 июля правоохранители опубликовали список разыскиваемых преступников и подозреваемых, среди которых была Лоррейн. Женщина оставила под публикацией комментарий с вопросом, где деньги за информацию о ее местонахождении.