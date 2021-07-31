"По хохлам, е**ным, за Путина": фанат ДНР стрелял по людям из окна

 
Ексклюзивы
1/5
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 99
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
3 Просмотров: 252
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 153
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 513
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 3627
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 747
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 342
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 486
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 585
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
Просмотров: 126
Фото
Все фото
21
3
3
7
11
Под ОП произошло столкновение силовиков с противниками ЛГБТ-прайда: фото и видео
Под ОП произошло столкновение силовиков с противниками ЛГБТ-прайда: фото и видео
Кличко поздравил украинских покорителей горы-убийцы и похвастался достижением
Кличко поздравил украинских покорителей горы-убийцы и похвастался достижением
Впервые за 30 лет обновляют улицу-визитку Киева: фото
Впервые за 30 лет обновляют улицу-визитку Киева: фото
Уроженец Крыма с паспортом РФ: задержали взрывателя почтоматов
Уроженец Крыма с паспортом РФ: задержали взрывателя почтоматов
&quot;Самая интимная книга&quot; - открыли выставку картин из артбука Жадана
"Самая интимная книга" - открыли выставку картин из артбука Жадана
Видео
Все видео
В Киеве восстанавливают парк "Радунка". Кличко показал видео
В Киеве восстанавливают парк "Радунка". Кличко показал видео
Киевлянин едва не убил за шоколадку охранника супермаркета
Киевлянин едва не убил за шоколадку охранника супермаркета
В столичном метро произошел "масочный" мордобой: видео
В столичном метро произошел "масочный" мордобой: видео
В Киеве мертвых коров разбросало по дороге: видео жуткого ДТП
В Киеве мертвых коров разбросало по дороге: видео жуткого ДТП
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
Интервью
1/5
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 153
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 522
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1962
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1818
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1872
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 703
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
суббота, 31 июля 2021 21:07

"По хохлам, е**ным, за Путина": фанат ДНР стрелял по людям из окна

  Комментировать
&quot;По хохлам, е**ным, за Путина&quot;: фанат ДНР стрелял по людям из окна
В Киеве сторонник ДНР открыл огонь по прохожим из окна. Фото: Киев Оперативный

В Оболонском районе Киева пьяный мужчина открыл огонь по прохожим из окна.

23-летний стрелок является уроженцем Донецка. Видео инцидента опубликовал Киев Оперативный.

"Ща буду стрелять по хохлам е**ным. Где мой ган, б**ть? Хохлы, пи****асы, ходят, с**а возле этого "Дрим Тауна" е***его", - прокомментировал мужчина, перед тем, как выстрелить из пистолета в окно.

По данным СМИ, к нему уже наведались сотрудники уголовного розыска и патрульная полиция.

Правоохранителям он объяснил, что якобы стрелял в шутку, чтобы было смешно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жених устроил стрельбу во время свадьбы

Мужчину зовут Донченко Дмитрий Юрьевич, 1998 года рождения, он - уроженец оккупированного Донецка.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

В США полиция нашла и арестовала подозреваемого в убийстве 30-летнего Эрика Грейвса Лоррейн Грейвс после того, как она написала комментарий под объявлением о собственном розыске. 14 июля правоохранители опубликовали список разыскиваемых преступников и подозреваемых, среди которых была Лоррейн. Женщина оставила под публикацией комментарий с вопросом, где деньги за информацию о ее местонахождении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"По хохлам, е**ным, за Путина": фанат ДНР стрелял по людям из окна». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Мореплаватель открыл бедный и неплодородный остров

Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены и собратьев

На активистку вылили литр кислоты

Самое читаемое
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
Гороскоп на 30 июля: кому звезды предсказывают богатую и сладкую жизнь
 Просмотров: 8667
Украинскую певицу разозлили россияне на роскошном курорте Греции
Украинскую певицу разозлили россияне на роскошном курорте Греции
9
 Просмотров: 8307
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
9
 1 Просмотров: 8199
Гороскоп на 31 июля: у кого откроется второе дыхание
Гороскоп на 31 июля: у кого откроется второе дыхание
 Просмотров: 7389
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены и собратьев
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены и собратьев
4
 Просмотров: 4293
Новости Киева
В Киеве восстанавливают парк "Радунка". Кличко показал видео
В Киеве восстанавливают парк "Радунка". Кличко показал видео
 Просмотров: 279
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
5
 2 Просмотров: 747
Киевлянин едва не убил за шоколадку охранника супермаркета
Киевлянин едва не убил за шоколадку охранника супермаркета
 Просмотров: 657
В столице открыли центр вакцинации, который работает без выходных
В столице открыли центр вакцинации, который работает без выходных Просмотров: 81
Под ОП произошло столкновение силовиков с противниками ЛГБТ-прайда: фото и видео
Под ОП произошло столкновение силовиков с противниками ЛГБТ-прайда: фото и видео
21
 Просмотров: 936
Больше всего комментируют
17
Скандальная Лобода соскучилась по Украине: певица подтвердила концерт в Одессе
4
"Ты - подонок". Данилюк ударил Милованова в лицо
3
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
3
Нужна медицинская помощь: СБУ сделала заявление о Чаусе
2
У здания СБУ собрались сотрудники НАБУ
Голосов: 6886
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть