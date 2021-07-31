"По хохлам, е**ным, за Путина": фанат ДНР стрелял по людям из окна

В Оболонском районе Киева пьяный мужчина открыл огонь по прохожим из окна.
23-летний стрелок является уроженцем Донецка. Видео инцидента опубликовал Киев Оперативный.
"Ща буду стрелять по хохлам е**ным. Где мой ган, б**ть? Хохлы, пи****асы, ходят, с**а возле этого "Дрим Тауна" е***его", - прокомментировал мужчина, перед тем, как выстрелить из пистолета в окно.
По данным СМИ, к нему уже наведались сотрудники уголовного розыска и патрульная полиция.
Правоохранителям он объяснил, что якобы стрелял в шутку, чтобы было смешно.
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Мужчину зовут Донченко Дмитрий Юрьевич, 1998 года рождения, он - уроженец оккупированного Донецка.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
В США полиция нашла и арестовала подозреваемого в убийстве 30-летнего Эрика Грейвса Лоррейн Грейвс после того, как она написала комментарий под объявлением о собственном розыске. 14 июля правоохранители опубликовали список разыскиваемых преступников и подозреваемых, среди которых была Лоррейн. Женщина оставила под публикацией комментарий с вопросом, где деньги за информацию о ее местонахождении.
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