Платы, или отключим - коммунальщики поставили киевлянам условие

Отключать будут даже тем, кто просто задолжал за месяц. Фото: www.epravda.com.ua

Почти 200 тыс. киевских квартир за долги могут остаться без света

Сумма задолженности составляет 130 млн. грн., пишет ДТЭК Киевские электросети

Киевлянам пригрозили - оставят без света даже за незначительные долги.

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"Мы знаем немало случаев, когда люди оказывались в списках должников, потеряв квитанцию ​​и забыв ее оплатить. Чтобы не остаться без света, мы призываем киевлян внимательно проверить наличие долга. Повторное подключение будет стоить от 150 до 500 грн. И оно станет возможным только после уплаты долга и займет до 3 рабочих дней. Вот и получается, что, забыв когда оплатить условных 200 грн. по счету за электроэнергию, можно остаться в темной квартире и получить проблемы в виде повторного подключения, расходы лишнего времени и денег ", - говорит ком рцийний директор ДТЭК Киевские электросети Юрий Коломийчук.

В октябре средней размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составил 539 грн. По словам заместителя министра соцполитики Виталия Музыченко, в Украине с 1 октября стартовала монетизация субсидий. Люди получают помощь "живыми" деньгами, передает пресс-служба министерства.