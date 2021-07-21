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среда, 21 июля 2021 17:53

Пистолеты и слезоточивый газ: в метро Киева произошли вооруженные разборки

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Пистолеты и слезоточивый газ: в метро Киева произошли вооруженные разборки
В результате инцидента никто не пострадал. Сколько задержанных - неизвестно. Фото: УНИАН

В среду, 21 июля, на станции метро Крещатик неизвестные устроили разборки.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

"Какие-то непонятные разборки внутри станции Крещатик: пистолеты, газовые баллоны. Бедные люди, которые успели надышаться этим", - говорится в сообщении.

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Фигурантов задержали. Их личности и причины конфликта устанавливают правоохранители, рассказала заместитель начальника Киевского метрополитена Наталья Макогон.

"На месте происшествия работают правоохранители. Стрельбы не было, но применили слезоточивый газ. Метрополитен включил вентилятор на проветривание. Никто не пострадал", - сказала Макогон в эфире "Украина 24".

Она добавила, что ситуация никак не повлияла на график курсирования поездов. Метро работает в привычном режиме.

В столичном метро произошел конфликт между сотрудницей подземки и пассажиркой, который закончился дракой двух мужчин.

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