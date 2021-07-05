Первый украинский город отказался от бумажных билетов в транспорте

Все поездки в муниципальном транспорте Киева полностью цифровизувалы в электронные билеты. Фото: УНИАН

С 14 июля в Киеве окончательно выйдут из оборота талоны на проезд, которые приобретали у кондукторов. Так, столица станет первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны в общественном транспорте.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Бумажные билеты с нумерацией не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. Теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы. И возмещать перевозчикам их актуальные расходы", - говорится в сообщении.

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Купить транспортную карту или купить QR-билет можно в:

- T-киосках;

- терминалах Easy Pay;

- приложение "Киев Цифровой";

- на станциях Киевского метрополитена;

- терминалах самообслуживания е-билета.

"Благодаря переходу на электронные билеты город сможет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах. А имея полную картину - улучшить качество доступа к общественному транспорту для жителей и гостей города", - добавили в КГГА.

В общественном транспорте Киева больше не будет кондукторов. Эту должность официально отменили с 1 июля. Часть работников, которые обилечивали пассажиров, перевели на смежные профессии.