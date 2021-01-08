Первую семью из аварийного дома на Макаровской переселили в новую квартиру

Фото: ukranews.com

Семья Владимира и Натальи Мазаловых, проживавшая в аварийном доме по улице Макаровская, 1, переехала в новую квартиру, предоставленную компанией "Интергал-Буд" в ЖК "Нивки-Парк". Об этом сообщила координатор инициативной группы "Жители Макаровской за новые дома!" Ольга Чабан.

Вместе с представителями инициативной группы она проведала новоселов в канун Рождества, о чем написала в Facebook-группе, сообщают "Українські новини".

"Хочется поделиться прекрасными впечатлениями от встречи с семьей Мазаловых, обменявших по договору мены с компанией "Интергал-Буд" старое жилье в нашем доме на Макаровской, 1 на новую квартиру в ЖК "Нивки-Парк". Они долго не верили, что можно получить новую квартиру взамен старой. Но через некоторое время поговорили с юристами, изучили договора с "Интергал-Буд" и таки решились... Мазаловы — молодцы!!! Вы — наши первые ласточки!!", — написала Ольга Чабан.

Координатор инициативной группы отметила, что новое жилье семьи Мазаловых просторнее и комфортнее прежнего, а коммунальные платежи — ниже.

"Площадь нового жилья на Нивках — 69 квадратных метров, вместо 57 на Макаровской. Квартира предоставлялась сразу с ремонтом, всё, как указано в договоре. Семья установила новую кухню, создали уют. Что самое интересное, за отопление новой квартиры Мазаловы платят 700 гривен, вместо 2400 гривен на Макаровской. При этом в квартире очень тепло. Не то, что здесь сейчас (в аварийном доме на Макаровской), где через трещины в стенах гуляют сквозняки, а туалеты такие холодные, что детки отказываются садиться на унитазы", — поделилась впечатлениями Ольга Чабан.

Как объяснила активистка, первых новоселов определили минувшим летом в рамках программы реновации жилья, реализуемой компанией "Интергал-Буд" для жителей домов Макаровская, 1, Академика Ромоданова, 19 и 19а. Им предлагают поменять старые квартиры на новые в уже завершенных либо строящихся жилищных комплексах на выбор.

"Несколько лет назад Володю Мазалова прихватил инсульт, и все тяготы легли на руки жены Наташи. Из-за крутых ступеней во втором подъезде нашего аварийного дома на Макаровской, 1 она не могла спускать мужа в инвалидной коляске на прогулку. Когда встал вопрос, кто переедет в новый дом, посовещавшись, мы предложили Мазаловым. Кому же еще?", — объяснила Ольга Чабан.

По ее мнению, переезд в новый дом кардинально улучшил жизнь супругов Мазаловых.

"Наталья Мазалова ежедневно выезжает с мужем на прогулку. Володя стал себя намного лучше чувствовать. У Натальи появился блеск в глазах. Какое здесь жилье! Какие лифты! Во дворе — ни окурка, ни бумажки — идеальная чистота. Ухоженные клумбы, детские площадки, подъезды украшены гирляндами, так уютно и красиво. "Интергал-Буд" к Новому году наряжает во дворах елки, организовывает детские праздники, там чувствуется и приход нового года, и какого-то рождественского чуда! Одним словом, мы вернулись из гостей с ощущением праздника!", — пишет Ольга Чабан.

Подытоживая, координатор инициативной группы пожелала скорейших позитивных изменений всем своим соседям по старым домам.

"И вот сейчас я смотрю на наш двор на Макаровской и понимаю: это небо и земля... Верим и знаем, что ещё немного нашего терпения и всё обязательно получится! Каждый наш сосед, каждая семья будут жить не в таких условиях, как сейчас, которые просто непригодны, а в новых, теплых и уютных квартирах!" — уверена Ольга.