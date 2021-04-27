Перекрывают важный путепровод столицы

С 21:00 30 апреля до 5:00 5 мая на мосту Метро через реку Днепр ограничат движение транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: Киевавтодор На мосту Метро частично ограничат движение транспорта

"На мосту Метро выполнят текущий ремонт деформационных швов. Следующий этап работы выполнять в направлении правого берега - верховая сторона моста", - говорится в сообщении.

Ремонт выполнять на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение ограничат частично.

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В воскресенье, 25 апреля, перекроют движение по центральной части Киева. Причина - проведение Евро Марафона. Движение перекроют по маршруту марафона.