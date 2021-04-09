Перекрывают важный путепровод Киева

С 22:00 9 апреля до 5:00 12 апреля на Южном мосту ограничат движение для ремонта деформационных швов.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор" Южный мост Киева перекрывают

"Старые деформационные швы не выдерживают современного нагрузки и выходят из строя. Поэтому на сооружении проведут противоаварийные работы на части швов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы запланированы в направлении левого берега. Дорожники будут работать в течение субботы и воскресенья, чтобы меньше влиять на движение транспорта.

Во время ремонта движение на мосту частично ограничат.

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Ранее сообщали, что с 6:00 10 апреля по 30 июня на Окружной дороге столицы частично ограничат движение транспорта из-за начала капитального ремонта.