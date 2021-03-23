Перекрывают столичный путепровод до 15 апреля

В Киеве на Автовокзальном путепроводе между пл. Демеевской и пл. Лыбедской до 15 апреля частично ограничили движение транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор" На Автовокзальном путепроводе до 15 апреля частично ограничили движение

"Дорожники начали ремонт гранитных бортов. Работы продолжаются в направлении просп. Голосеевского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время работ движение ограничили частично в 1-й полосе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Движение на проспекте Бандеры ограничили до конца лета

В Киеве на период карантина не будут останавливать работу общественного транспорта - наземного и метрополитена. Но он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм.