Перед выходными количество больных Covid в Киеве резко увеличилась

По состоянию на 15 января инфицированных коронавирусом в столице увеличилось на 896 больных. Вчера болезнь диагностировали у 794 человека. В общем подтвержденных случаев заболевания - 121 082.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Автор: Виталий Кличко Заболели также 39 медиков

"В больницы столицы госпитализировали 78 пациентов. Другие - на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за сутки 822 человека. Всего коронавирус преодолели 46 349 жителей столицы. Умерли 20 больных. Всего жертвами Covid-19 стали 2161 киевлянин", - отметил глава столицы.

Подхватили недуг:

- 510 женщин в возрасте от 18 до 86 лет,

- 63 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет,

- 7 девочек от 1 до 17 лет и 15 мальчиков от 1 до 17 лет.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 164, в Деснянском - 134 и в Дарницком районе - 132 случая.

В стационарах медучреждений столицы лечатся 1294 Covid-больных, из них 7 детей.

"812 пациентов в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1096 человек. В аппаратами ИВЛ - 22 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях свыше 33 процентов", - добавил Кличко.

За последние сутки в Украине обнаружили 8199 новых больных коронавирусом. Это на 274 больше, чем за предыдущие сутки. Из них детей - 236, медработников - 315. По состоянию на утро 15 января имеем 1 146 963 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.