Перед Южным мостом столицы растянулась гигантская пробка

Левый берег Киева сковали километровые пробки. Все из-за ремонта Южного моста.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.

"Южный мост на ремонте. В сторону центра Киева едет только одна полоса", - говорится в посте.

Тянучка наблюдается на просп. Николая Бажана. Пробка от кольца и до Бориспольской трассы.

Автор: скриншот с Google Maps. Ситуация на дорогах

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До 1 октября на Южном мосту столицы ограничили движение из-за ремонтных работ. Там заменят деформационные швы, на состояние которых жалуются киевляне. Во время работ движение транспорта ограничили частично.