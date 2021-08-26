Перед Южным мостом столицы растянулась гигантская пробка

Левый берег Киева сковали километровые пробки. Все из-за ремонта Южного моста.
Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Telegram.
"Южный мост на ремонте. В сторону центра Киева едет только одна полоса", - говорится в посте.
Тянучка наблюдается на просп. Николая Бажана. Пробка от кольца и до Бориспольской трассы.
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До 1 октября на Южном мосту столицы ограничили движение из-за ремонтных работ. Там заменят деформационные швы, на состояние которых жалуются киевляне. Во время работ движение транспорта ограничили частично.
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