Парочка шокировала выходкой в киевском метро

Пассажиры метро ради фото рисковали жизнями. Фото: скриншот с видео

В столичном метро 10 октября пассажиры устроили экстремальную фотосессию. Молодые люди проехали между вагонами на красной ветке подземки между станциями Гидропарк и Днепр.

Об этом сообщил KievMap в Telegram, пишет ТСН.

Ради эффектных снимков мужчина фотографировал пассажирку на фоне Днепра, стоя между вагонами.

Очевидцы сняли опасный момент.

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В 2020 году в метрополитене Киева зафиксировали 30 случаев зацепинга. В результате задержали 15 экстремалов. Один из случаев завершился смертью. В 2017 году в метро погибли двое зацеперов, в 2014-м - один. Зацеперы — это подростки или люди в возрасте от 16 до 24 лет, ставящие под угрозу свою жизнь и безопасность других пассажиров. На нарушителей составляют протоколы об административной ответственности. Максимальный штраф за "развлечения" составляет 1 тыс. грн.