Пандемия: сколько времени нужно Украине на восстановление туристической сферы

За 9 месяцев поступления от турсбора составили почти 30 млн грн. Фото: pexels.com

После нанесенного пандемией ущерба Киеву понадобится 2 года на восстановление туристической отрасли.

Об этом заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время онлайн-встречи с представителями посольств Нидерландов и Финляндии, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"Столица и Украина остаются популярным направлением среди иностранцев. И после ослабления ограничений за первое полугодие Киев посетили 276 тысяч туристов, а за 9 месяцев поступления от турсбора составили почти 30 миллионов гривен. То есть отрасль даже в условиях пандемии является перспективным и приносит средства в бюджет. Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить количество туристов в Украину и Киев. С этой целью мы планируем провести совместный кросс-промоушн со странами, которые могут быть интересными для украинских туристов", - сказала Хонда.

Она подчеркнула, что уже начаты переговоры с посольствами Нидерландов, Финляндии и других стран, чтобы весной запустить обозначенные проекты. А также добавила, что практически все европейские страны для Украины - перспективное направление.

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Министр культуры Александр Ткаченко призвал украинцев на выходных посетить учреждения культуры, торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны. Так Ткаченко прокомментировал отмену ограничений, которые действовали последние 3 недели.