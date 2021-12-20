Памятник малышам-основателям Киева принарядили к Рождеству: яркие фото

В честь Рождественских праздников на Почтовой пл. столицы автор памятника малышам-основателям Киева Владимир Журавель нарядили в костюмы волхвов бронзовых Кия, Щека, Хорива и их сестру Лыбидь.

Об этом сообщила пресс-служба Киевсовета.

Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravel

"В этом году скульптуры малышей-основателей Киева в честь Рождественских праздников переодели в наряды волхвов, которые приносят дары новорожденному Иисусу. Переодевание малышей к выдающимся праздникам в Киеве уже стало хорошей традицией, которую нужно символически продолжать.

В преддверии грядущих праздников хочется пожелать любви, мира, согласия и искренней веры в лучшем каждому", – отметил Журавель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео

Традицию переодевания малышей-основателей положили начало в сотрудничестве с меценатами, которые создали наряды для скульптур в соответствии со знаковыми праздниками в Украине, отметил скульптор.

Переодевают малышей-основателей Киева с 2018 года. Так в знак поддержки медиков, спасающих украинцев во время пандемии коронавируса, бронзовых основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы. Присоединились малыши и к празднованию дня рождения автора одного из самых популярных литературных персонажей в мире Джоан Роулинг, надев форму Хогвартской школы колдовства и магии.