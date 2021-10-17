Падение перед финишем. Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон

С 15 по 17 октября на территории Киевской области состоялось 3-дневное веломероприятие Kyiv Fall Edelburg Cup.

15 октября состоялась Kyiv Fall Crit - традиционная гонка-критериум (групповые кольцевые гонки по очкам) на автодроме Чайка, общий старт сильнейших спортсменов независимо от возрастных групп. Перед спортсменами стояла задача проехать 20 кругов протяженностью около 2,5 км каждый.

"Уже 4 года провожу мероприятие Kyiv Fall, и каждый раз хорошая погода. Вот в прошлом году, например, за несколько дней до мероприятия показывало дожди и грозы, а в день начала гонки солнышко, птички поют. Все спрашивают" Как так? "А я отвечаю что договорился ", - смеется вспоминая организатор мероприятия Игорь Хижняк.

Фото: Дмитрий Анохин

На трассе велосипедисты достигают скорости 50 км / ч. Не обходится и без падений. На последнем круге Алексей Вериго держа лидирующую позицию потерял равновесие из-за неровностей трассы, и упал буквально в 30-и метрах от финишной черты. Из-за падения одно колесо деформировалось и переламались спицы, однако сам спортсмен невредим.

Среди лучших спортсменов Украины (группа "А") лучшим стал Дмитрий Петров, среди спортсменов-любителей (группа "B") - Богдан Черноус, а среди девушек (группа "C") победу одержала Ольга Ящук.

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16 октября состоялись гонки с раздельным стартом (спортсмены стартовали в минуту друг за другом) по пересеченной местности вокруг села Бобрица - Kyiv Fall ITT

Лучшим среди мужчин стал Евгений Филин, а среди женщин Наталья Тарнавчик-Чугуевец.

17 октября заключительным этапом стала традиционная групповая гонка на 112 км по пересеченной местности. В гонке принимали участие 3 категории спортсменов:

Race - Групповая гонка на шоссе для категории Sport (в зачет Украинский Любительского Тура)

Ride - Велогонка на шоссе для категории Open (независимо от типа велосипеда)

Dirt - Почвенная гонка для владельцев специальных для того велосипедов

В категории Race среди мужчин лучшим стал Дмитрий Воловод, а среди женщин - Наталья Ковалевская.

В категории Ride среди мужчин победу одержал Владислав Юшко, среди женщин - Елизавета Лиско.

В категории Dirt среди мужчин победил Евгений Шилов, а среди женщин - Марина Кизилова.

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