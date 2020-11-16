Отрывали зеркала машин и напали на патрульных: задержали хулиганов, которые "развлекались"

В Киеве на ул. Смелянской мужчины 18 и 19 лет развлекались, вырывая зеркала в припаркованных автомобилей.

Вызов от очевидцев поступил около полуночи, сообщила патрульная полиция города.

Автор: Патрульная полиция Киева Хулиганы пытались совершить нападение на правоохранителей

"Патрульные обнаружили в указанном месте 2 автомобиля с поврежденными зеркалами, а у заявителей узнали примерный маршрут побега мужчин. На ул. Волынской инспекторы заметили 2 мужчин, которые бежали и были похожи по ориентировке. На требования патрульных те не реагировали, поэтому полицейские догнали их", - говорится в сообщении.

Во время задержания нетрезвые хулиганы пытались напасть на правоохранителей. Вели себя вызывающе.

Автор: Патрульная полиция Киева

"Инспекторам пришлось применить спецсредства — газ раздражающего действия и наручники", - добавили в сообщении.

За совершенные правонарушения на мужчин составили админпротоколы. Задержанных передали следователю.

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В Оболонском районе Киева поймали мужчину, который в неадекватном состоянии и без одежды разбил несколько припаркованных автомобилей.