Отрывали зеркала машин и напали на патрульных: задержали хулиганов, которые "развлекались"

 
Ексклюзивы
1/5
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
"Негде водки выпить. Даже "Эпицентр" запрессовали" - как проходят в городах первые карантинные выходные
Просмотров: 864
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
"Что вы стонете? Открывайте рестораны в "Эпицентре" и не морочьте людям голову". Неделя в цитатах
Просмотров: 1350
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Переселение армян, всеукраинский диктант и "летающий" коронавирус в небе Сеула - самые яркие фото за неделю
Просмотров: 423
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
"Нет оснований считать, что карантин выходного дня сработает" - экс-глава Центра общественного здоровья
Просмотров: 162
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
"Может и в поле на комбайне работать": украинка победила на выборах в Конгресс США
Просмотров: 603
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Лучше синица в руке, чем встретить врага без оружия
Просмотров: 1008
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
О нарушениях сообщать в штаб "Велюра" - сети высмеяли карантин выходного дня
Просмотров: 603
Запрет абортов: все, что нужно знать
Запрет абортов: все, что нужно знать
Просмотров: 486
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Экономист назвал самое слабое послемайданное правительство
Просмотров: 513
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Правительство принимает решения с опозданием на полгода - экономист
Просмотров: 360
Фото
Все фото
3
4
9
3
3
Карантин выходного дня коснулся четвероногих
Карантин выходного дня коснулся четвероногих
В Киеве спасли котенка, которого смыло в унитаз
В Киеве спасли котенка, которого смыло в унитаз
Карантин выходного дня: на Киевщине за сутки поймали 85 нарушителей
Карантин выходного дня: на Киевщине за сутки поймали 85 нарушителей
Современный муниципальный хаб откроют на Оболони: показали фото
Современный муниципальный хаб откроют на Оболони: показали фото
Киев взялся за ремонт теплотрассы, в которой 2 года топились машины
Киев взялся за ремонт теплотрассы, в которой 2 года топились машины
Видео
Все видео
В Киеве силовики штурмовали элитный ресторан
В Киеве силовики штурмовали элитный ресторан
Опасный маневр: в Киеве водитель повернул через 3 полосы, есть травмированные
Опасный маневр: в Киеве водитель повернул через 3 полосы, есть травмированные
В Uber открестились от водителя, который убил людей на остановке
В Uber открестились от водителя, который убил людей на остановке
У погибшей на остановке в Киеве женщины остались двое детей
У погибшей на остановке в Киеве женщины остались двое детей
"Догнал" другое авто и полетел на тротуар: новые подробности и видео смертельного ДТП в Киеве
"Догнал" другое авто и полетел на тротуар: новые подробности и видео смертельного ДТП в Киеве
Интервью
1/5
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
"Это было проявление психоза" - эксперт о криворожском резнике
Просмотров: 711
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Крупнейший украинский флешмоб - каким будет юбилейный радиодиктант
Просмотров: 387
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
"С ним и погиб. Письмо полностью было в крови"
Просмотров: 2106
Феномен Зеленского больше не является решающим
Феномен Зеленского больше не является решающим
Просмотров: 1269
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
"При покупке недвижимости всем не хватает 2-5 тысяч долларов"
3 Просмотров: 2142
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
15 ноября 2020
Просмотров: 585
Хапатимуться за ножі
– Замовив перцеві балончики собі та дружині. Хоч якийсь захист буде, – каже Іван. Обговорюємо напад психічно хворого Тараса Усенка ...
понедельник, 16 ноября 2020 10:37

Отрывали зеркала машин и напали на патрульных: задержали хулиганов, которые "развлекались"

  Комментировать

В Киеве на ул. Смелянской мужчины 18 и 19 лет развлекались, вырывая зеркала в припаркованных автомобилей.

Вызов от очевидцев поступил около полуночи, сообщила патрульная полиция города.

Автор: Патрульная полиция Киева
  Хулиганы пытались совершить нападение на правоохранителей
Хулиганы пытались совершить нападение на правоохранителей

"Патрульные обнаружили в указанном месте 2 автомобиля с поврежденными зеркалами, а у заявителей узнали примерный маршрут побега мужчин. На ул. Волынской инспекторы заметили 2 мужчин, которые бежали и были похожи по ориентировке. На требования патрульных те не реагировали, поэтому полицейские догнали их", - говорится в сообщении.

Во время задержания нетрезвые хулиганы пытались напасть на правоохранителей. Вели себя вызывающе.

Автор: Патрульная полиция Киева
 

"Инспекторам пришлось применить спецсредства — газ раздражающего действия и наручники", - добавили в сообщении.

За совершенные правонарушения на мужчин составили админпротоколы. Задержанных передали следователю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина похищал автозеркала, чтобы продать жертвам грабежа. Для этого оставлял номер телефона

В Оболонском районе Киева поймали мужчину, который в неадекватном состоянии и без одежды разбил несколько припаркованных автомобилей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Отрывали зеркала машин и напали на патрульных: задержали хулиганов, которые "развлекались"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
ноября

Анорексия: как распознать болезнь

Украинцы за рубежом создали академию наук

Ханский дворец построили на месте битвы двух змей

Самое читаемое
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси 9 Просмотров: 67293
Снега, морозы и &quot;зимнее бабье лето&quot;: народные синоптики дали прогноз на декабрь
Снега, морозы и "зимнее бабье лето": народные синоптики дали прогноз на декабрь Просмотров: 24066
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
Голая звезда Playboy свела с ума изгибами тела
6
 Просмотров: 10575
Медики раскрыли неожиданные свойства граната
Медики раскрыли неожиданные свойства граната 1 Просмотров: 8388
Модель Дезире Шлотц завораживает чувственными образами в соблазнительном белье
Модель Дезире Шлотц завораживает чувственными образами в соблазнительном белье
4
 Просмотров: 7020
Новости Киева
"Дети ее обожали" - рассказали о второй жертве таксиста, который устроил ДТП в Киеве
"Дети ее обожали" - рассказали о второй жертве таксиста, который устроил ДТП в Киеве Просмотров: 81
Карантин выходного дня коснулся четвероногих
Карантин выходного дня коснулся четвероногих
3
 Просмотров: 90
В Киеве спасли котенка, которого смыло в унитаз
В Киеве спасли котенка, которого смыло в унитаз
4
 Просмотров: 747
Карантин: закрыли "Эпицентр" на Позняках
Карантин: закрыли "Эпицентр" на Позняках Просмотров: 414
В Киеве демонтировали незаконную коронавирусную лабораторию
В Киеве демонтировали незаконную коронавирусную лабораторию Просмотров: 441
Больше всего комментируют
9
Лукашенко впервые заговорил о выезде из Беларуси
5
В Беларуси "никакой революцией не пахнет" - Лукашенко
4
Кравчук выполняет задачи Офиса президента
3
Зеленский записал новое видео из "Феофании"
2
Тихановская призвала ЕС ужесточить санкции против режима Лукашенко
Голосов: 6336
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть