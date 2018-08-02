 
Ексклюзивы
1/5
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
"Бутылку Бжезинскому не поставил, не та обстановка" - Валентин Мороз о том, как его обменяли на советских шпионов
Просмотров: 333
Объяснили, почему гривна обесценивается
Объяснили, почему гривна обесценивается
2 Просмотров: 1323
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Когда Константинополь рассмотрит вопрос томоса Украине
Просмотров: 1152
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Те, кто "клянутся" в любви к Украине: назвали выгодных Путину кандидатов
Просмотров: 1584
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
"Стуса убили из-за его таланта" - историк
Просмотров: 1179
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
3 Просмотров: 5859
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 2259
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 360
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
2 Просмотров: 5382
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
9 Просмотров: 6255
Фото
Все фото
5
6
5
2
5
Открыли огромный памятник богатырю Илье Муромцу
Открыли огромный памятник богатырю Илье Муромцу
В столице подстрелили активиста
В столице подстрелили активиста
Шварценеггер пакует чемоданы в Киев
Шварценеггер пакует чемоданы в Киев
Прохожие на улице нашли гранату
Прохожие на улице нашли гранату
Квартирные грабители нашли жертву в интернете
Квартирные грабители нашли жертву в интернете
Видео
Все видео
Грузовик застрял под Шулявским путепроводом
Грузовик застрял под Шулявским путепроводом
Коммунальщики привлекли подразделение полиции ТОР для сноса гаража
Коммунальщики привлекли подразделение полиции ТОР для сноса гаража
В столице разгорелся скандал вокруг драматурга, которого пыталась обыскать полиция
В столице разгорелся скандал вокруг драматурга, которого пыталась обыскать полиция
В столичном парке избили извращенца
В столичном парке избили извращенца
Бойцовская собака набросилась на хозяина, который сделал его вегетерианцем
Бойцовская собака набросилась на хозяина, который сделал его вегетерианцем
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
4 Просмотров: 1665
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 3555
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 711
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4995
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 1269
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
четверг, 02 августа 2018 12:23

Открыли огромный памятник богатырю Илье Муромцу
5

3 Комментировать

В столичном парке "Муромец" на Трухановом острове установили памятник богатырю времен Киевской Руси Илье Муромцу.

Над созданием монумента работал 32-летний скульптор Владимир Журавель. Скульптору позировал стронгмен Василий Вирастюк, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Памятник открыли на Трухановом острове
Фото: Еатерина КРУПЕНКО
Памятник сделали на деньги меценатов
На открытие монумента пришло много людей
Дети играют возле памятника богатырю
Постемент весит 2 т

Формы для отливки из бронзы частей скульптуры изготавливали с помощью 3D принтера. Монумент создан на каркасе. Высота скульптуры богатыря на коне с копьем - 7 м, общей композиции с камнем, постаментом и холмом - 11 м. Вес памятника составляет около 2 т.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, скульптуру Ильи Муромца создали на средства меценатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вятрович объяснил, почему памятник Щорсу до сих пор стоит

Скульптура и сквер Ильи Муромца станут первыми из четырех элементов обновленного парка. Позже планируется открытие аллеи Воспоминаний, площади с мифическим Камнем и ансамбля Хранителей Украины-Руси.

22 февраля на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали переименование парка Дружбы Народов в парк "Муромец". По словам мэра Киева, название "Муромец" парк получил из-за того, что расположен в историческом месте. В XII-XIII вв. там находилась территория сторожевой заставы и место постоянной дислокации киевской дружины князя Владимира.

Автор: Екатерина КРУПЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
3 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Открыли огромный памятник богатырю Илье Муромцу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

3

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

Украинские партии Галиции объединились

Боксер выиграл олимпийскую медаль со сломанной рукой

На строительстве ежедневно умирало 700 человек

Самое читаемое
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
Юные и сексуальные - улицами Львова прошли полуобнаженные девушки
27
 1 Просмотров: 74882
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31
 Просмотров: 69666
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
Экзотическая мама сына рэпера 50 Cent дает фору Кардашьян в откровенных платьях
32
 Просмотров: 48677
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
Руслана в кожаных штанах устроила фотосет на фоне своего экодома
8
 Просмотров: 44328
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
Григорий Лепс избил журналистку: фото красотки
9
 Просмотров: 34616
Больше всего комментируют
49
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
20
Мороженое по 5 копеек и полнотелые женщины: показали на видео Киев 1960-х
8
Порошенко дал срочное задание по России
7
Полиция задержала убийц АТОвцa "Сармата"
5
Александр Усик отказался стать Героем Украины
Голосов: 3304
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua