Открыли огромный памятник богатырю Илье Муромцу

В столичном парке "Муромец" на Трухановом острове установили памятник богатырю времен Киевской Руси Илье Муромцу.

Над созданием монумента работал 32-летний скульптор Владимир Журавель. Скульптору позировал стронгмен Василий Вирастюк, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Фото: Еатерина КРУПЕНКО

Формы для отливки из бронзы частей скульптуры изготавливали с помощью 3D принтера. Монумент создан на каркасе. Высота скульптуры богатыря на коне с копьем - 7 м, общей композиции с камнем, постаментом и холмом - 11 м. Вес памятника составляет около 2 т.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, скульптуру Ильи Муромца создали на средства меценатов.

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Скульптура и сквер Ильи Муромца станут первыми из четырех элементов обновленного парка. Позже планируется открытие аллеи Воспоминаний, площади с мифическим Камнем и ансамбля Хранителей Украины-Руси.

22 февраля на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты поддержали переименование парка Дружбы Народов в парк "Муромец". По словам мэра Киева, название "Муромец" парк получил из-за того, что расположен в историческом месте. В XII-XIII вв. там находилась территория сторожевой заставы и место постоянной дислокации киевской дружины князя Владимира.