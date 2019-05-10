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пятница, 10 мая 2019 18:47

Открылась фотовыставка американца, который исследует Украину
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7 мая в Киеве открылась выставка американского фотографа Брендана Гоффмана "Как роса на солнце".

"События на Майдане привлекли внимание Брендана и с 2013 года и до сегодняшнего дня он внимательно и плодотворно исследует Украину, акцентируя внимание на наиболее интересных аспектах жизни украинского общества", - пишет Інфолайф.

Как сообщается, фотограф работал в более чем 20 странах для таких изданий как The New York Times, National Geographic, TIME, The Washington Post, USA Today. Теперь мир увидит и Украину через его объектив.

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Ниже несколько снимков с выставки. Она будет проходить с 7 по 31 мая по улице Эспланадная 20, офис 904. Попасть туда можно каждый день с 10:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней.

Фотограф исследует Украину с 2013 года.
Фотограф исследует Украину с 2013 года.
Фотограф исследует Украину с 2013 года.
Фотограф исследует Украину с 2013 года.
Фотограф исследует Украину с 2013 года.

Фотограф Эдуард Баранов показал снимки вымирающих сел в Ямпольском районе на Сумщине.

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