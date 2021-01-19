Оставили умирать - в столице в заброшенном автобусе замерз индус

В Киеве в полуразрушенном автобусе во дворе дома № 1-Б на улице Героев Космоса насмерть замерз индус, который подрабатывал дворником. Тело мужчины нашли 15 января, в этот день мороз был до -11.

Автор: "Сегодня" Автобус, в котором нашли тело дворника

Жители домов называли индуса Аптаром. Они же и сообщили о его смерти в местных сообществах Facebook.

"Аптар проработал дворником в районе Колибрис 2,5 года. Все это время его обирали, отдавая примерно 20 процентов платы. Но он этому был рад. Зарплата в Индии и того меньше. Ему выделили убогий подвал, который благодаря неравнодушным превратился в жилое помещение. Несколько дней назад не вышел на работу. Соседи начали бить тревогу. Его госпитализировали с аневризмой. Два дня лежал без сознания на капельницах. Между тем ЖЭКу стало понятно, что он потеряет работоспособность. А им такой вариант не подходит. Освободили его и закрыли подвал. Каким-то чудесным способом индус с перемотанной головой снова оказался на Колибрис возможно "скорая" привезла. Был в одном кроссовке, брюках и рубашке. Подвал был закрыт, а там его телефон и вся одежда. Аптар не искал помощи, пошел к заброшенному автобуса без окон и умер", - написала в Facebook Лада Елоскова.

Автор: "Сегодня" Подвал, где жил дворник-индус

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Администрация ЖЭКа, где работал мужчина, комментировать событие отказываются. Говорят, ничего об этом не знают.

"Ему было 37 лет, родом из Индии, там у него семья. Он действительно помогал нам. Получал за свою работу какие-то небольшие деньги. Говорят, что он болел эпилепсией, мог иногда выпить. При этом был местным любимцем, а мне - как сын. Когда ему стало плохо, одна из двирничок вызвала скорую, его забрали в больницу. Через 2 дня после его выписали. По другим данным, он ушел оттуда сам. Захотел вернуться в подвал на ночь, но тот уже был закрыт", - рассказала корепондентам "Сегодня" одна из дворников района.

Автор: "Сегодня" Индус Аптар работал дворником

Сейчас расследованием смерти иностранца занимается полиция Святошинского района Киева.

"Открыли головное производство по статье об убийстве. Умерший действительно официально не работал в этом ЖЭКе, но все же имел к нему отношение. Нам в ЖЭКе сказали, что ключи от его каморки у него были. Возможно следователи смогут переквалифицировать статью на "Оставление в опасности", - рассказала пресофицер Святошинского управления полиции Татьяна Мельник.

Полиция уже проинформировала представительство Индии в Украине. Дипломаты пообещали после окончания судебно-медицинской экспертизы взять на себя расходы, связанные с похоронами погибшего.

В Никопольской больнице №1 произошел инцидент 7 декабря. Пациента везли в другой город в одной майке. Свидетелем инцидента стал волонтер Игорь Радченко, который привез для малообеспеченных людей в больницы помощь.