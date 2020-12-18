Основатели Киева на Почтовой площе стали рождественскими ангелами

Накануне Дня Святого Николая памятник малышам-основателям Киева на Почтовой площади изменился.

Бронзовые Кий, Щек, Хорив стали рождественскими ангелами, с крыльями и нимбами. Их сестра Лыбидь получила шубку, платье, яркий платок и теплые носки, пишет "Сегодня".

Фото: "Сегодня"

"На этот раз я решил, что Кий, Щек, Хорыв станут символами добра и Рождества. Для этого мы одели их в костюмчики ангелов. Нам всем не хватает добра и теплоты, особенно во время пандемии. Грядущие праздники важны - как победа света над тьмой. Мои малыши дарят киевлянам и гостям столицы позитив. Мне хочется, чтобы его было еще больше и хватало всем нам", - рассказал Владимир Журавель, автор памятника.

Процесс одевания малышей занял полчаса. Также возле памятника детям появилась рождественская звезда.

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Традицию одевать в разные костюмы памятник на Почтовой начали 2018 года. Так в знак поддержки медиков, спасающих украинцев во время пандемии коронавируса, бронзовых основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы. Присоединились малыши и к празднованию дня рождения автора одного из самых популярных литературных персонажей в мире Джоан Роулинг, надев форму Хогвартской школы колдовства и магии.