Определили районы Киева, где воздух самый грязный

novyny.online Киев: назвали районы с самым плохим воздухом

В Киеве в период с 15 по 21 октября содержание взвешенных веществ - пыли было превышено в 1,1-1,4 раза на проспекте Победы (возле станции метро Святошин), на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, улицах Каунасской и Семена Скляренко.

Содержание диоксида серы (сернистого газа) было превышено в 2,1-2,7 раза на проспектах Победы и Оболонском проспекте, Демиевской площади, в 1,4-1,9 раз — на всех остальных постах города, пишет LB.ua.

"Сернистый газ имеет специфический запах "загорающейся" спички. Выбросы диоксида серы могут усиливать нарушение функций дыхательных путей (воспаление носоглотки, кашель, хрипота в горле, бронхит). Особенно опасно это вещество для людей с астмой", - говорят метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Содержание оксида углерода (угарный газ) было превышено в 4,0-4,9 раз на улицах Каунасской и Семена Скляренко, площадях Победы, Бессарабской и Демиевской. Угарный газ вызывает тошноту, головокружение, шум в ушах, а в тяжелых случаях может привести к потере сознания.

Содержание формальдегида было превышено в 3,1-3,2 раза на проспекте Победы. Формальдегид вызывает воспаление глаз, зуд, сыпь.

По словам метеорологов, высокое содержание вредных веществ в воздухе связано с текущими метеорологическими условиями.

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Метеорологи не подтвердили высокий уровень загрязнения воздуха оксидом углерода в Украине. Концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. В Киеве показатели скопления оксида углерода были в пределах предельно допустимой концентрации.