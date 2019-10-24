Определили районы Киева, где воздух самый грязный

 
Ексклюзивы
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 594
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5247
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 39357
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1107
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3249
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2322
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3213
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3177
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1584
Фото
Все фото
9
5
3
4
3
В Киеве пешехода разорвало на куски (18+)
В Киеве пешехода разорвало на куски (18+)
Предлагала помощь и просила деньги: фамилия и фото похитительницы младенца
Предлагала помощь и просила деньги: фамилия и фото похитительницы младенца
Перерезал горло и выбросил: жуткие подробности похищения и убийства 44-летней киевлянки
Перерезал горло и выбросил: жуткие подробности похищения и убийства 44-летней киевлянки
Похищение 3-месячного мальчика: что рассказала мать ребенка
Похищение 3-месячного мальчика: что рассказала мать ребенка
Под Киевом похитили 3-месячного мальчика
Под Киевом похитили 3-месячного мальчика
Видео
Все видео
В столичном супермаркете заметили семью крыс
В столичном супермаркете заметили семью крыс
Прыжок школьницы с окна школы: в полиции рассказали подробности
Прыжок школьницы с окна школы: в полиции рассказали подробности
С 4-го этажа столичной школы упала 7-классница
С 4-го этажа столичной школы упала 7-классница
Взрыв в центре Киева: назвали имя второго погибшего
Взрыв в центре Киева: назвали имя второго погибшего
Под Киевом попрощались с мотоблогером, которая погибла в аварии
Под Киевом попрощались с мотоблогером, которая погибла в аварии
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 594
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5229
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7488
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1818
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1026
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
3 Просмотров: 1584
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
четверг, 24 октября 2019 12:37

Определили районы Киева, где воздух самый грязный

  Комментировать
Определили районы Киева, где воздух самый грязный
novyny.online Киев: назвали районы с самым плохим воздухом

В Киеве в период с 15 по 21 октября содержание взвешенных веществ - пыли было превышено в 1,1-1,4 раза на проспекте Победы (возле станции метро Святошин), на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, улицах Каунасской и Семена Скляренко.

Содержание диоксида серы (сернистого газа) было превышено в 2,1-2,7 раза на проспектах Победы и Оболонском проспекте, Демиевской площади, в 1,4-1,9 раз — на всех остальных постах города, пишет LB.ua.

"Сернистый газ имеет специфический запах "загорающейся" спички. Выбросы диоксида серы могут усиливать нарушение функций дыхательных путей (воспаление носоглотки, кашель, хрипота в горле, бронхит). Особенно опасно это вещество для людей с астмой", - говорят метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского

Содержание оксида углерода (угарный газ) было превышено в 4,0-4,9 раз на улицах Каунасской и Семена Скляренко, площадях Победы, Бессарабской и Демиевской. Угарный газ вызывает тошноту, головокружение, шум в ушах, а в тяжелых случаях может привести к потере сознания.

Содержание формальдегида было превышено в 3,1-3,2 раза на проспекте Победы. Формальдегид вызывает воспаление глаз, зуд, сыпь.

По словам метеорологов, высокое содержание вредных веществ в воздухе связано с текущими метеорологическими условиями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сдать" соседа полиции: как заставить людей не сжигать опавшие листья

Метеорологи не подтвердили высокий уровень загрязнения воздуха оксидом углерода в Украине.

Концентрации оксида углерода в последние дни оставались в своих привычных параметрах, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В Киеве показатели скопления оксида углерода были в пределах предельно допустимой концентрации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Определили районы Киева, где воздух самый грязный». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
октября

Украина согласилась уничтожить свои ракеты

Кота в бочке спустили с самого большого водопада

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 55609
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 55313
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 31414
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц
15-летняя школьница изнасиловала бутылкой двух семиклассниц Просмотров: 15707
Гороскоп на 23 октября: на кого ждут новая работа и повышение зарплаты
Гороскоп на 23 октября: на кого ждут новая работа и повышение зарплаты
 Просмотров: 13293
Новости Киева
Суд в отношении "подрывника" столичного моста Метро не состоялся
Суд в отношении "подрывника" столичного моста Метро не состоялся Просмотров: 342
В столичном супермаркете заметили семью крыс
В столичном супермаркете заметили семью крыс
 Просмотров: 765
Дополнительно измеряют уровень загрязнения воздуха
Дополнительно измеряют уровень загрязнения воздуха Просмотров: 414
В Киеве пешехода разорвало на куски (18+)
В Киеве пешехода разорвало на куски (18+)
9
 Просмотров: 4455
С началом отопительного сезона стоит подождать - Нафтогаз
С началом отопительного сезона стоит подождать - Нафтогаз Просмотров: 873
Больше всего комментируют
7
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
6
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
5
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
2
"Надо утвердить правило, что купить землю могут только граждане Украины" - эксперт
Голосов: 5695
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua