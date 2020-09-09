Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в поезд, который тронулся

О состоянии мужчины пока неизвестно. Фото: "Хмарочос"

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале произошел инцидент, который едва не завершился трагедией.

Мужчина пытался сесть в поезд, который уже тронулся, но упал почти под его колеса.

Соответствующее видео опубликовал на странице в Facebook "Киев Оперативный".



На кадрах видно, что причиной падения мужчины стала сумку, которой проводница кинула в него. Мужчина не удержался и упал. К нему сразу подбежали прохожие, чтобы помочь.





ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця готовит сюрприз для пассажиров

Работникам Укрзализныци позволят пользоваться газовыми баллончиками для защиты.