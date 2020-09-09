Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в поезд, который тронулся

В Киеве на Центральном железнодорожном вокзале произошел инцидент, который едва не завершился трагедией.
Мужчина пытался сесть в поезд, который уже тронулся, но упал почти под его колеса.
Соответствующее видео опубликовал на странице в Facebook "Киев Оперативный".
На кадрах видно, что причиной падения мужчины стала сумку, которой проводница кинула в него. Мужчина не удержался и упал. К нему сразу подбежали прохожие, чтобы помочь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця готовит сюрприз для пассажиров
Работникам Укрзализныци позволят пользоваться газовыми баллончиками для защиты.
×
Комментарии