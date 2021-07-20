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вторник, 20 июля 2021 13:15

"Они начали войну": нелегальных парковщиков Киева подозревают в вандализме
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В ночь на 19 июля 24 информационные таблички, установленные на парковках в центре Киева, повредили вандалы.

Об этом сообщил начальник Управления инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин.

Фото: КГГА

Таблички повредили преимущественно в тех местах, где есть нелегальные парковщики. Знаки залиты краской, зеленкой или расцарапаны острым предметом.

"Именно с сегодняшнего дня (19 июля. - Gazeta.ua) на водителей, которые не оплатили парковку, накладывается штраф. Наличные, переданные в руки самозванцам, не освобождают водителей от обязанности официальной оплаты за парковку. Деятельность нелегальных парковщиков утратила смысл, поэтому они объявили нам войну", - отметил Рахматулин.

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Он добавил, что подадут соответствующее заявление в полицию.

"Это уже не просто хулиганство. Городу наносили ущерб на сумму почти 15 тысяч гривен. Таблички мы обязательно восстановим, но это займет время и бюджетные средства", - резюмировал чиновник.

В центре Киева на 26 официальных парковках установили специальные знаки с информацыей о тарифах и способах безналичной оплаты за предоставленные услуги. Так столица начала борьбу с нелегальными парковщиками.

С 1 июля в Киеве подорожали тарифы на парковку. Сколько водителям придется платить за час стоянки - читайте по ссылке.

До 16 июля инспекторы не штрафовали водителей за задержку оплаты парковки, а проводили разъяснительную кампанию о новых тарифах и способах оплаты.

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