Он выжил, семья погибла: выброшенный с седьмого этажа малыш ищет дом

Котенок, которого живодер выбросил с седьмого этажа, выжил и ищет дом.

Об этом сообщил Центр защиты животных в Facebook.

"Этот пушистик выжил, чтобы обязательно принести счастье своему будущему хозяину. Теперь всей командой ищем лучшего хозяина для крохи", - говорится в сообщении.

За дополнительной информацией просят обращаться по телефону 0(67) 319 60 90.

Автор: Центр защиты животных Этот малыш выжил после падения с седьмого этажа. Его семья погибла

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Циничное убийство утят на дороге связывают с Подкопаевой. Что говорит гимнастка

14 мая 2021-го на ул. Оноре де Бальзака в Киеве 42-летний пьяный изверг выбросил из окна седьмого этажа кошку с ее четырьмя малышами. Так он отомстил животному за то, что оно его поцарапало. От полученных травм кошка и трое котят погибли на месте. Четвертый котенок выжил чудом. Правоохранители объявили о подозрении живодеру. Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.