"Он испугался" - Кличко раскритиковали за отказ прийти на заседание СНБО

Не придя на заседание СНБО, городской голова Киева Виталий Кличко красноречиво продемонстрировал, что он имеет непосредственное отношение к коррупции в столице. Об этом заявил директор аналитического центра "Диалог" Андрей Миселюк.

"Кличко сообщили, что на заседании СНБО будут рассматривать наиболее скандальные коррупционные кейсы Киева, отмывание миллиардов гривен и тотальную коррупцию в столице. По итогам этой информации, Виталий Владимирович принял решение не приходить на заседание Совбеза и придумал командировку в Чернигов", - написал эксперт в Facebook.

Черниговщина находится всего в 100 км от Киева, и, при желании, Кличко понадобился бы всего час, чтобы вернуться в столицу, уверен политолог. Но Кличко на СНБО в Киев не вернулся.

"Это говорит о том, что он просто испугался и не захотел отвечать на вопросы президента. А раз испугался - значит, есть что скрывать. Кличко понимает, что ему будут предъявлять претензии по поводу конкретных коррупционных кейсов и махинаций, по разворовыванию миллиардов гривен через фирмы прокладки и т. п." – продолжает политолог.

Если человек невиновен, тем более мэр города, в котором совершаются коррупционные действия, он должен первым принять участие в разбирательстве и помочь следствию разоблачить коррупционеров, убежден эксперт.

"Но он испугался… И, если честно, - вот эта реакция Виталия Кличко его и выдала. Если раньше я еще сомневался, что это на самом деле - заслуженные уголовные дела, обоснованные следствием обыски, или политические разборки, - то теперь абсолютно понятно, что он реально боится коррупционных расследований", - пишет Миселюк.

По мнению эксперта, Кличко в данной ситуации повел себя совсем не как политический лидер и кандидат в президенты.

"Человек настолько малодушный не может претендовать на президентский пост. Он не может претендовать на то, чтобы считаться политическим лидером. С таким малодушием даже мэром столицы государства он быть не должен", - пришел к выводу эксперт.