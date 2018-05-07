Олимпийскому чемпиону посвятили цветочное панно

Возле станции метро Левобережная в Киеве в честь Александра Абраменко высадили клумбу из 14 тыс. цветов.
Об этом пресс-служба Киевзеленстроя сообщила на своей странице в Facebook.
Цветочное панно создали работники КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района в рамках Национальной кампании "Совместная олимпийская победа". В церемонии открытия принял участие и сам спортсмен, собственноручно высадив цветок бегонии.
Цветы высажены в виде фристайлиста, склонов и олимпийской эмблемы.
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"Этот яркий символ победы Александра Абраменко будет радовать красотой и оригинальностью жителей района и гостей города, а вместе с тем будет напоминать о победе олимпийского спортсмена", - говорится в сообщении.
18 февраля украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане в соревнованиях по фристайлу. В решающей третьей попытке 30-летний спортсмен набрал 128.51 балла.
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