Олимпийскому чемпиону посвятили цветочное панно

Цветы высажены в виде фристайлиста, склонов и олимпийской эмблемы. ФОТО: Facebook "Киевзеленстрой"

Возле станции метро Левобережная в Киеве в честь Александра Абраменко высадили клумбу из 14 тыс. цветов.

Об этом пресс-служба Киевзеленстроя сообщила на своей странице в Facebook.

Цветочное панно создали работники КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района в рамках Национальной кампании "Совместная олимпийская победа". В церемонии открытия принял участие и сам спортсмен, собственноручно высадив цветок бегонии.

Цветы высажены в виде фристайлиста, склонов и олимпийской эмблемы.

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"Этот яркий символ победы Александра Абраменко будет радовать красотой и оригинальностью жителей района и гостей города, а вместе с тем будет напоминать о победе олимпийского спортсмена", - говорится в сообщении.

18 февраля украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане в соревнованиях по фристайлу. В решающей третьей попытке 30-летний спортсмен набрал 128.51 балла.