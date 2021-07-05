 
Ексклюзивы
1/5
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Просмотров: 297
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Конституционный суд рассмотрит обращение относительно языкового закона
Просмотров: 108
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 675
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 1305
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1944
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 972
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3618
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5832
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
17 Просмотров: 441
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 3258
Фото
Все фото
33
6
9
10
6
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта &quot;Киев&quot;
Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
Отстранили полицейских, которые остановили &quot;слугу&quot; Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Отстранили полицейских, которые остановили "слугу" Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Госпредприятия &quot;помогали&quot; захватить леса Киевской области стоимостью больше 100 млн грн
Госпредприятия "помогали" захватить леса Киевской области стоимостью больше 100 млн грн
Спецназовцы СБУ провели зрелищные тренировки
Спецназовцы СБУ провели зрелищные тренировки
Ботанический сад утопает в розах: яркие фото
Ботанический сад утопает в розах: яркие фото
Видео
Все видео
Юные футболисты спели гимн Украины перед поединком во дворе: щемящее видео покоряет сеть
Юные футболисты спели гимн Украины перед поединком во дворе: щемящее видео покоряет сеть
Машина без водителя едва не наделала беды в Киеве - видео курьезного ДТП
Машина без водителя едва не наделала беды в Киеве - видео курьезного ДТП
Киевский путепровод частично обрушился: фото и видео ЧП
Киевский путепровод частично обрушился: фото и видео ЧП
Киевлянка родила уникальную тройню
Киевлянка родила уникальную тройню
Магазину Puma оставили "послание" - из-за скандального сотрудничества с Дорном
Магазину Puma оставили "послание" - из-за скандального сотрудничества с Дорном
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2196
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
1 Просмотров: 180
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1053
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2421
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 819
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 июля 2021
Просмотров: 594
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
понедельник, 05 июля 2021 18:48

Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"
33

  Комментировать

Аэропорт "Киев" - один из крупнейших в Украине. Ежегодно он обслуживает почти 2 млн пассажиров.

Самые популярные международные рейсы отсюда - Варшава (Польша), Минск (Беларусь), Берлин (Германия), Лондон (Великобритания), Вена (Австрия), Дортмунд (Германия) Мемминген (Германия); внутренние - Запорожье, Днепр, Одесса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Называл себя "королем самолета". Пилот не пустил на борт украинцев

Gazeta.ua предлагает посмотреть фото с аэродрома. На фотографиях видно, как проходит регистрация, посадка в самолет и другие процедуры подготовки к полету.

Очередь на регистрацию. С послаблением карантина количество пассажиров возросло.
Фото: Тарас ПОДОЛЯн
Сотрудники аэропорта придерживаются карантинных ограничений. Работают в масках, в терминалах есть антисептические средства.
Сотрудники аэропорта придерживаются карантинных ограничений. Работают в масках, в терминалах есть антисептические средства.
Багаж пассажиров проверяют на контрольном пункте. Все вещи тщательно сканируют, а людей осматривают в случае необходимости.
Багаж пассажиров проверяют на контрольном пункте. Все вещи тщательно сканируют, а людей осматривают в случае необходимости.

Международный аэропорт Киев занимает территорию площадью 265 га. Здесь функционирует одна взлетно-посадочная полоса длиной 2310 м и шириной 45 м.

Полосу планируют удлинить на 460 м - до 2770 м. Обновить хотят рулежные дорожки, перроны и светосигнальное оборудование. Строительство начнут в следующем году. В 2023-м для проведения работ будут вынуждены прекратить функционирование на девять месяцев.

В 2024 году "Жуляны" будут праздновать свой 100-летний юбилей. Реконструкцию полосы не проводили уже 30 лет.

Автор: Лилия Мыцко. ФОТО: Тарас ПОДОЛЯН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
июля

ВООЗ заявила об окончании эпидемии

Клонированная овца старела вдвое быстрее

Киевский митрополит подписал унию с католиками

Начали арестовывать украинских националистов

Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой

На Донбассе освободили два города

Самое читаемое
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
Астролог назвала 4 знака, которые будет преследовать успех
 Просмотров: 31026
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
Купальник-бикини представила танцовщица, которая была готова выйти голой
5
 Просмотров: 11511
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
 Просмотров: 10449
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
Гороскоп на неделю: назвали 3 знака, на которых ждут слава и деньги
 Просмотров: 7776
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
Крым снова ушел под воду. Началось нашествие комаров
4
 Просмотров: 7758
Новости Киева
Юные футболисты спели гимн Украины перед поединком во дворе: щемящее видео покоряет сеть
Юные футболисты спели гимн Украины перед поединком во дворе: щемящее видео покоряет сеть
 Просмотров: 54
Общественный транспорт Киева меняет график работы - когда и почему
Общественный транспорт Киева меняет график работы - когда и почему Просмотров: 126
Машина без водителя едва не наделала беды в Киеве - видео курьезного ДТП
Машина без водителя едва не наделала беды в Киеве - видео курьезного ДТП
 Просмотров: 351
Падение части моста на автомобиль: что говорят в КГГА
Падение части моста на автомобиль: что говорят в КГГА Просмотров: 288
Отстранили полицейских, которые остановили "слугу" Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
Отстранили полицейских, которые остановили "слугу" Брагара. Подозревали, что он под наркотиками
6
 Просмотров: 891
Больше всего комментируют
6
"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро
5
Американские катера и собственный корвет: Зеленский анонсировал новое вооружения ВМС
2
Байден пригрозил РФ из-за масштабной хакерской атаки на США
1
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1
Мы проиграли безвольно – Заваров
Голосов: 6844
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть