Огромные самолеты и счастливые пассажиры - волшебные фото из аэропорта "Киев"

Аэропорт "Киев" - один из крупнейших в Украине. Ежегодно он обслуживает почти 2 млн пассажиров.

Самые популярные международные рейсы отсюда - Варшава (Польша), Минск (Беларусь), Берлин (Германия), Лондон (Великобритания), Вена (Австрия), Дортмунд (Германия) Мемминген (Германия); внутренние - Запорожье, Днепр, Одесса.

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Gazeta.ua предлагает посмотреть фото с аэродрома. На фотографиях видно, как проходит регистрация, посадка в самолет и другие процедуры подготовки к полету.

Международный аэропорт Киев занимает территорию площадью 265 га. Здесь функционирует одна взлетно-посадочная полоса длиной 2310 м и шириной 45 м.

Полосу планируют удлинить на 460 м - до 2770 м. Обновить хотят рулежные дорожки, перроны и светосигнальное оборудование. Строительство начнут в следующем году. В 2023-м для проведения работ будут вынуждены прекратить функционирование на девять месяцев.

В 2024 году "Жуляны" будут праздновать свой 100-летний юбилей. Реконструкцию полосы не проводили уже 30 лет.