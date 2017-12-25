Один из столичных подземных переходов утопает в мусоре

В столице подземный переход возле радиорынка подтопило талой водой и завалило мусором.

Об этом в Facebook сообщил користуцвач Алексей Савенко.

"Киев. Подземный переход у радиорынке. Через Чоколовский бульвар. Воды по щиколотку, мусора по пояс. Куча мусора растет с прошлой среды Я думал, ее уберут до субботы. На сегодня никто не чешется", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Швеция согласна перерабатывать украинский мусор в электроэнергию

В Борисполе Киевской области американский инвестор собирается построить мусороперерабатывающий завод. Соответствующий меморандум подписала власть.