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четверг, 16 января 2020 12:23

Ocean Plaza снова работает после потопа

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Ocean Plaza снова работает после потопа
В Ocean Plaza закрыты 0-й и -1-й этажи. Фото: biz.censor.net.ua

Сегодня, в 12:00, снова заработал ТРЦ Ocean Plaza в Киеве, возле которого 13 января прорвало теплосеть.

"Первый и второй этажи работают в обычном режиме, некоторые магазины и рестораны на 0-м и -1-м этажах временно закрыты, просим извинить за неудобства", – отмечают на странице ТРЦ в Facebook.

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Ocean Plaza был закрыт для посещения 14 и 15 января.

В Киеве, возле ТРЦ Ocean Plaza, прорвало трубу с горячей водой. Она затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ. Проезжую часть на ул. Антоновича вода повредила в нескольких местах. В одну из ям провалился маршрутный микроавтобус. Пострадали припаркованные автомобили.

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