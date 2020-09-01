Общественный транспорт и метро сразу остановятся, когда в больницах не хватит мест для больных Covid-19 - Кличко

Кличко рассказал когда закроют метро и наземный транспорт. Фото: 5 канал

Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что столичным властям не придется снова останавливать работу наземного транспорта и метро.

Это возможно, если в больницах не будет хватить мест для больных Covid-19, заявил Кличко в эфире программы "Свобода слова".

"Это может произойти только в случае так называемого "инфекционного взрыва". То что произошло в Италии, Испании, в Нью-Йорке в свое время. Мы делаем все, чтобы ни в коем случае нам не дойти до этой ситуации. Это может произойти, когда количество больных будет значительно превышать количество коек в больницах и врачей, которые смогут оказывать помощь больным", - сказал Кличко.

Он выразил надежду, что по всем показателям в Киеве не должно возникнуть такого критического положения.

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Напомним, в Украине для больных коронавирусом готовы более 36 тыс. коек. Почти 11 тыс. 200 из них обеспечены точками подачи кислорода.