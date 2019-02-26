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вторник, 26 февраля 2019 16:28

Обрушился пешеходный мост в Киеве
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Пешеходный мост рухнул на территории Института педиатрии
Фото: kiev.informator.ua
Пешеходный мост рухнул на территории Института педиатрии
Пешеходный мост рухнул на территории Института педиатрии
Пешеходный мост рухнул на территории Института педиатрии
Пешеходный мост рухнул на территории Института педиатрии

Завалился пешеходный мост на территории Института педиатрии, что на улице Платона Майбороды, 8 в Шевченковском районе Киева. Он проходил над оврагом.

Конструкция сильно деформировалась и стала полностью непригодной для пользования, сообщил Информатор.

"Раньше по этому мосту люди проходили в здание института. Но со временем опоры, бетон и металлоконструкции изрядно потрепались. По нему было видно, что в любой момент может упасть вниз", - говорится в сообщении.

По переправе никто не шел в момент обрушения, поэтому пострадавших нет. Пока восстановительные работы не ведутся, мост закрыт.

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В столице показали состояние пешеходного моста возле Национального авиационного университета.

Ступеньки сломаны и могут обрушиться. "Держится на честном слове. По такому не то, что ходить - смотреть страшно. Классика: пока кто-то не убьется, коммунальщики руины не отремонтируют", - говорится в сообщении канала Kyiv Live в Telegram.

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