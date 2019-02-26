Обрушился пешеходный мост в Киеве

Фото: kiev.informator.ua

Завалился пешеходный мост на территории Института педиатрии, что на улице Платона Майбороды, 8 в Шевченковском районе Киева. Он проходил над оврагом.

Конструкция сильно деформировалась и стала полностью непригодной для пользования, сообщил Информатор.

"Раньше по этому мосту люди проходили в здание института. Но со временем опоры, бетон и металлоконструкции изрядно потрепались. По нему было видно, что в любой момент может упасть вниз", - говорится в сообщении.

По переправе никто не шел в момент обрушения, поэтому пострадавших нет. Пока восстановительные работы не ведутся, мост закрыт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конструкции Керченского моста упали в воду - показали новые разрушения

В столице показали состояние пешеходного моста возле Национального авиационного университета. Ступеньки сломаны и могут обрушиться. "Держится на честном слове. По такому не то, что ходить - смотреть страшно. Классика: пока кто-то не убьется, коммунальщики руины не отремонтируют", - говорится в сообщении канала Kyiv Live в Telegram.