Обиженный кладовщик "эффектно" отомстил работодателю за увольнение

Жителя Макаровского района Киевской области задержали правоохранители за ложное сообщение о минировании села.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Фото: Полиция Киевской области

"На спецлинию полиции позвонил житель Макаровщины и сообщил, что заминировал поселок Кодра. На поставленные вопросы он не отвечал, только попросил, чтобы приехали сотрудники полиции и бросил трубку. На место происшествия прибыли наряд реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что мужчина ранее работал кладовщиком на одном из предприятий села Белогородка Бучанского района. Руководство уволило его. Чтобы привлечь к себе внимание, фигурант позвонил в полицию и сообщил о минировании.

За содеянное ему грозит тюремное заключение от 2 до 6 лет.

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31 марта 2021-го поступило сообщение о заминировании здания посольства России в Киеве. На место прибыли взрывотехники. Опасных предметов в ходе проверки не обнаружили.