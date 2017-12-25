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понедельник, 25 декабря 2017 19:15

Обильный дождь местами превратил столицу на заводи
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В районе Харьковского шоссе, после дождя появилось настоящее "озеро"
Фото: Максим Торпан
В районе Харьковского шоссе, после дождя появилось настоящее "озеро"
В районе Харьковского шоссе, после дождя появилось настоящее "озеро"
В районе Харьковского шоссе, после дождя появилось настоящее "озеро"

В Киеве 25 декабря прошел обильный дождь. На некоторых улицах образовались настоящие заводи.

На ул. Фанерной, в районе Харьковского шоссе, после дождя появилось настоящее "озеро", пишет "Информатор".

Попав в огромную лужу, одним водителям пришлось выталкивать свои автомобили. Вода достигала дверей машины.

Предполагаемая причина образования этой лужи - плохо работают стоки.

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Часть артефактов времен Киевской Руси на Почтовой площади в центре Киева затопило. На деревянных находках от сырости выросли грибы.

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